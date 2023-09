Genk-Fiorentina | la MOVIOLA LIVE | buono il secondo gol di Ranieri

Il direttore generale della, Joe Barone, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con ilnel match di Conference League. Ecco le sue parole: 'Noi vogliamo fare molto bene in questa competizione, ...Ci sono stati scontri tra le tifoserie dia pochi minuti dalla gara di Conference League. Lungo la strada che porta allo stadio Cegeka Arena, tafferugli e lancio di alcuni fumogeni, col tutto che è stato riportato su binari ...

Genk-Fiorentina 1-1: arriva subito la risposta della squadra belga, che pareggia con Zeqiri. Segui la DIRETTA ... fiorentinanews.com

Prima doppietta da professionista per Luca Ranieri, difensore della Fiorentina impegnata sul campo del Genk per l'esordio in Conference ...Firenze, 21 settembre 2023 – Scontri tra tifosi in strada prima del fischio d’inizio tra Genk e Fiorentina. I supporter belgi si sono incrociati con i viola per alcuni minuti lungo la strada che porta ...