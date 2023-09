Genk-Fiorentina | Conference League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 settembre 2023) Dopo aver assistito alla due giorni dedicata alla Champions, massima competizione europea per i club di calcio, ecco il giovedì che manderà in scena le altre due coppe del Vecchio Continente. In questa serata in campo Atalanta e Roma (Europa) e) nel tentativo di difendere i colori italiani in giro per l’Europa. La corsa della viola di Vincenzo Italiano riparte, quindi, dal Belgio: dopo aver sfiorato la terza coppa nella passata stagione arrendendosi in finale solo al West Ham, i toscani ripartono in questa competizione come una delle assolute favorite per la vittoria del trofeo. Ecco le ultime dacon le, l’orario, il pronostico e dove sarà possibile ...