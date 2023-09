Genk-Fiorentina 1-1 LIVE | pareggia subito Zeqiri

(Di giovedì 21 settembre 2023) Alla Cegeka Arena, il match valido per la prima giornata dei gironi della Conference League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Cegeka Arena,si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Conference League 2023/20241-1: sintesi e moviola 1? Inizia il match. 2? Partono in pressione alta i padroni di casa. 6? GOL! Ranieri stacca di testa su corner e segna il primo gol con la maglia della. 11? GOLin mischia su calcio di punizione. Migliore in campo: a fine ...

Alla Cegeka Arena, il match valido per la prima giornata dei gironi della Conference League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Cegeka Arena,si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Conference League ...FORMAZIONI UFFICIALI- FIORENTINAGENK (4 - 4 - 2): Vandevoordt; Munoz, Sadick, McKenzie, Arteaga; El Khannous, Galarza; Heynen, Oyen; Zequiri, Fodera. All. Vracken(4 - 3 - 3): ...

Genk-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Christensen fra i pali, Beltran in attacco. C'è Kayode TUTTO mercato WEB

La Fiorentina sblocca subito la gara contro il Genk in Belgio. Al 7' corner dalla destra di Biraghi sul secondo palo, Ranieri colpisce di testa tutto solo centralmente. Vandevoort prova ad intervenire ...Giorno di esordio per la Fiorentina nella fase a gironi della Conference League: la squadra di Vincenzo Italiano è in Belgio per la sfida contro il Genk. Calcio d'inizio alle 18.45 di oggi, 21 ...