Gazzetta – Milan | che errore non avere un altro attaccante top

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 settembre 2023) 2023-09-21 08:22:28 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato delladello Sport: Il vice del francese? Alla fine sul mercato estivo non è arrivato, perché tale non si può considerare Jovic, acquistato solo perché era il giocatore più facile da prendere. Per non parlare di Okafor: pure lui, non esattamente un elemento memorabile Carlo Angioni 21 settembre –O Un mercato estivo da assalto allo scudetto. Ma più passano le partite e più diventa grosso il punto di domanda sul vice Giroud, l’unica mossa non convincente della dirigenza rossonera nella rivoluzione che ha dato a Pioli una squadra che vuole la seconda stella. Ilsi è liberato dell’impalpabile – e dal contratto d’oro – Origi, ma aver tirato per le lunghe la trattativa con il volpone ...