Gasperini | “De Ketelaere ha carattere e personalità | ricorda davvero Ilicic”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 settembre 2023) Bergamo. L’Euro-Atalanta riparte con il piede giusto battendo 2-0 il Rakow nella prima gara della fase a gruppi dell’Europa League. Una vittoria arrivata senza patemi, pur sbloccando il risultato in ritardo a causa di qualche mancanza dentro l’area, come evidenziato da Gian Pieronella conferenza stampa post partita. “Nel primo tempo abbiamo concesso meno rispetto al finale, abbiamo fatto un buon recupero palla, è mancata sicuramente una fase di rifinitura di qualità nel trovare dei gol. Sbloccato il risultato, abbiamo avuto più spazi, ma concesso anche qualcosa nel finale”, è stata l’analisi del mister. “Abbiamo giocato bene, una buona partita, sotto tutti gli aspetti. Potevamo e dovevamo cercare di essere più concreti in una partita così dominata, dovevamo sbloccarla in meno tempo”. In campo si è visto per la prima volta un tridente con gli attaccanti in ...