Garrone da Oscar | “Io Capitano” film scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar

(Di giovedì 21 settembre 2023)non si ferma, dopo avere appena vinto il Leone d’argento per la migliore regia al Festival del Cinema di Venezia insieme al premio come miglior attore per il protagonista Seydou Sarr. Ioinfatti è ilper, nella categoria International Fe

È quel periodo dell'anno in cui in Italia si celebra il film designato a rappresentare il Bel Paese agli Academy Awards, meglio noti come gli. Questa volta tocca a Io Capitano di Matteo, già vincitore del Leone D'Argento alla Miglior Sceneggiatura e del Premio Mastroianni per l'attore emergente alla recente Mostra ...... ad oggi l'ultimo titolo italiano ad aver vinto l'come miglior film internazionale. Del resto,... Se sarà la volta buona per, almeno di rientrare tra i candidati, bisognerà attendere il 23 ...

Oscar, "Io Capitano" di Garrone è il film candidato dell'Italia | Il regista: "Spero che tocchi il cuore americano" TGCOM

Cerchiamo di capire come funziona il metodo delle shortlist e quali sono le tappe che un film deve superare per arrivare agli Oscar.Io capitano di Matteo Garrone è stato selezionato per rappresentare l'Italia per la corsa al miglior film straniero. E noi ripercorriamo i momenti nei quali il nostro cinema si è aggiudicato la statue ...