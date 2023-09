Garcia-Napoli | svolta a Braga | ecco cosa è cambiato

(Photo by CARLO HERMANN / AFP) Il tecnico del, Rudi, ha parlato a Prime Video della prestazione degli azzurri in Champions contro il Braga " Abbiamo subito il pareggio perché non capaci ...Scrive la Gazzetta: L'unica a vincere è stata ile visto il clima che già c'è intorno a, questa in Portogallo è una vittoria fondamentale, che gli consente di respirare. Però " visto ...

Garcia e la frase su Kvaratskhelia: "Per tornare al top deve fare solo una cosa" Corriere dello Sport

L'immagine impietosa del Napoli di Garcia schierato con la difesa a 6: nasconde il vero problema Sport Fanpage

Tuttavia, la manovra del Napoli in questa partita non ha ancora raggiunto i livelli di brillantezza che erano stati promessi con l'arrivo di Garcia. La squadra sembrava confusa, con giocatori che ...Abbiamo dimostrato chi siamo e cosa vogliamo». RIPARTENZA. Braga sa di altro, adesso, e in questa giornata che il Napoli oggi vivrà ancora in Portogallo, Rudi Garcia rivedrà quei 100' da cuore e ...