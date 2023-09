Garcia ha trasformato Lobotka da Pirlo in un geometra di centrocampo Gazzetta

(Di giovedì 21 settembre 2023) La vittoria del Napoli a Braga per 2-1 grazie a un autogol dei portoghesi al minuto 88. Ecco cosa scrive ladello Sport. Lo spettro del passato Purtroppo perlo spettro del confronto con il passato sarà un compagno d’avventura fastidioso. Un anno fa, il Napoli anticipava la sua stagione meravigliosa con l’aggressione spettacolare e vincente al Liverpool. Il trailer di quello che sarebbe stato. Pretendere che la storia si ripeta sarebbe ingiusto, quel Napoli non c’è più per mille ragioni. Ma forse il nuovo allenatore dovrebbe recuperare alcuni dei vecchi codici sepolti un po’ in fretta. Il debutto a Frosinone, con una squadra meno palleggiante, più verticale e, forse, più cinica, è stato un’illusione. Non si capisce perché cambiare la regia di, trasformandolo dain un ...

...Spanish president Pablo Longoria (L) speaks with Marseilleís Spanish coach MarcelinoToral (... contro il Tolosa (0 - 0), e si è rapidamentein un regolamento di conti. Il gioco della ......Spanish president Pablo Longoria (L) speaks with Marseilleís Spanish coach MarcelinoToral (... contro il Tolosa (0 - 0), e si è rapidamentein un regolamento di conti. Il gioco della ...

Gaetano può essere trasformato da Garcia Nuovo (possibile) ruolo per il centrocampista AreaNapoli.it

Da 0 a 10: la frase scioccante di Garcia, il labiale di Kvara al cambio ... Tutto Napoli

E' andato via Spalletti, l'uomo che ha trasformato il Napoli. E' andato via Giuntoli che era un collante fondamentale tra squadra e società. E' andato via Kim, uno dei più forti al mondo e non è stato ...Garcia presuntuoso Mi assumo le responsabilità di quello che dico: non è presuntuoso, è francese... Il Napoli l'anno scorso è stata una squadra che ha incantato anche in Europa e ora deve ritrovarsi ...