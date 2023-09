Garcia | “Dovevamo Raddoppiare Prima | Kvara Ha Bisogno di Minutaggio Adesso il Real”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il Napoli batte 2-1 il Braga nell’andata dei play-off di Champions League, manon è pienamente soddisfatto. CALCIO NAPOLI. Il Napoli vince 2-1 sul campo del Braga nell’andata dei play-off di Champions League, ma il tecniconon è completamente soddisfatto della prestazione. “Un Sospiro di Sollievo” Il Napoli ha iniziato la sua avventura in Champions League con una vittoria per 2-1 contro il Braga. Rudi, il tecnico degli azzurri, ha espresso il suo sollievo e le sue considerazioni nel post-partita. “Siamo stati bravi nel primo tempo, ma forse ci è mancata un po’ di fortuna. Nel secondo tempo, l’errore più grande è stato nonsubito il punteggio,” ha detto. “La Squadra Ha Mostrato Carattere”ha elogiato la squadra per aver mostrato carattere, ...