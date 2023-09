Gaeta Il consigliere d’opposizione Silvio D’Amante lascia i banchi del Consiglio comunale

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 21 settembre 2023)– “Io scappo? Non direi anche se la messe è molta e gli operai sono purtroppo ancora pochi”. Quella di giovedì 21 settembre – senza alcun ricorso a forme di retorica e di esagerazioni di sorta – potrebbe risultare una giornata storica per il quadro politico die, in particolare, per il centro L'articolo Temporeale Quotidiano.