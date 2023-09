Commenta per primo Il Bayern Monaco non mollain vista di gennaio, ma valuta alternative al centrocampista del: come riferisce il Daily Mirror , è spuntato il nome di Scott McTominay , che può lasciare il Manchester United .Commenta per primo Il Bayern Monaco non molla: nonostante il rinnovo con il, evidenzia la stampa britannica, il centrocampista portoghese resta nel mirino del club bavarese.

Fulham, Palhinha ancora sul mercato. E Silva ammette: "Non controllo il futuro". Le parole del tecnico dei londinesi ...Nelle ultime ore del mercato estivo, è sfumato il passaggio di Palhinha al Bayern Monaco. I bavaresi potrebbero fare un nuovo tentativo a gennaio,.