Fulham | Marco Silva su Palhinha | 'Bayern Monaco? Non posso controllare il futuro'

Silva, tecnico del, non lo ha avuto a disposizione per la trasferta complicata (anzi, di questi tempi quasi impossibile) col Manchester City, risoltasi poi con un sonoro 1 - 5. E in ...Commenta per primo Il tecnico delSilva ha parlato a BBC Sport del trasferimento di Palhinha al Bayern Monaco , saltato nelle ultime ore di mercato . Queste le sue parole: 'Ama il, ama il calcio, ama stare con noi.

Fulham, Marco Silva su Palhinha: 'Era vicinissimo al Bayern Monaco ... Calciomercato.com

Fulham, Marco Silva gela la Juve: 'Kean Non fa per noi' Calciomercato.com

Fulham, Palhinha ancora sul mercato. E Silva ammette: "Non controllo il futuro". Le parole del tecnico dei londinesi ...But the contract didn’t include a release clause, meaning there is no set fee Bayern can land Palhinha for. Tying Palhinha down is good business by Fulham and a huge boost for Marco Silva, but doesn’t ...