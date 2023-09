Frecce Tricolori | dopo l' incidente a Torino annullate le esibizioni a Pisa

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 21 settembre 2023)il tragicodella Freccia Tricolore che sabato scorso è costato la vita a una bambina di cinque anni, la piccola Laura Origliasso, il sindaco diMichele Conti vuole uno stop. Ha chiesto infatti all'Aeronautica militare di "rinviare alla prossima primavera l'appuntamento delAir show come prima manifestazione del calendario 2024": l'evento è in programma domenica primo ottobre. Lo rende noto l'amministrazione comunalena. "Considerato quanto accaduto a- afferma Conti - ed esprimendo le condoglianze alla famiglia della bambina scomparsa per una tragica fatalità, ho ritenuto non vi fossero le condizioni per vivere in serenità questo appuntamento che perè sempre stato di festa e grande partecipazione, come attestano da sempre i ...