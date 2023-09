Frattesi merita di essere titolare | gol e assist | decisivo anche dalla panchina

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’Inter saluta San Sebastian con un punto nel suo primo incontro della fase a gironi della Champions League 2023-2024 e la sensazione nettissima che la possibilità di tornare in Italia a mani vuote fosse la più concreta per quanto visto in campo lungo i novanta minuti di gioco. Un esordio in trasferta (in uno stadio caldissimo come l’Anoeta) a questi livelli è sempre doppiamente pericoloso ed i nerazzurri lo hanno davvero toccato con mano. La partita in terra spagnola ha visto la formazione allenata da mister Simone Inzaghi in difficoltà come non accadeva ormai da tempo immemore. Nell’ultimo anno solare, dopotutto, nemmeno la Finale di Istanbul contro il Mster City aveva presentato complicazioni di questo livello a Barella e compagni. La Real Sociedad, invece, dal primo minuto ha corso, pressato e creato occasioni. Unica pecca per la compagine di casa? Non aver ...

