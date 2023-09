Frattesi | il dodicesimo titolare di Inzaghi | il problema dell'Inter con la sua riserva di lusso

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’, per la prima volta in stagione, non è riuscita a indirizzare la partita come avrebbe desiderato. Dopo una partenza sprint...

Mi riferisco a calciatori come Zaniolo e, autori di una grande prestazione. L'Italia ha ... per me, è stato determinante la scorsa stagione, seppur dauomo. La sua duttilità gli ...Chiude il podio Davide(455), centrocampista nerazzurro ex Sassuolo protagonista a fine ... Alposto (con 316 citazioni) c'è il presidente e proprietario del Napoli Aurelio De ...

Italia-Ucraina 2-1, rivivi la diretta: primo successo azzurro per Spalletti Corriere dello Sport

Frattesi segna due volte: Italia-Ucraina 2-1 a San Siro [Fotogallery] - MondoSportivo

Guardate chi c'è in panchina, c'è Frattesi che è il dodicesimo". (fcinter1908) La notizia riportata su altri media ANALISI – «Fino al 3-1 abbiamo giocato la nostra partita, ma loro sono stati più ...INTER Sommer 6: soffre ben poco, il Milan non riesce quasi mai a essere pericoloso dalle sue parti. I rossoneri riescono però a bucarlo per la prima volta in stagione, con Leao che di fronte a lui non ...