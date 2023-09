Francia | studente bullizza trans Il ministro | Elettroshock a tutti i livelli

(Di giovedì 21 settembre 2023) A Parigi, un ragazzino di 14 anni è stato arrestato durante una lezione a scuole per le minacce a una sua compagna. Polemiche per le parole delGabriel Attal

Tensione indopo l'arresto di unoquattordicenne, avvenuto direttamente in classe, per reati di bullismo e minacce di morte a una coetanea transessuale di 15 anni. L'episodio diventa ancor più ......dalla(50). Per il resto, gli atenei italiani si rivelano forti nella ricerca e nella sostenibilità ma deboli per le p rospettive occupazionali e nel rapporto docente -, con un ...

Parigi, studente arrestato a scuola per bullismo: la Francia sotto choc dopo il suicidio di un alunno Corriere della Sera

Francia, arrestato a 14 anni in classe perché bullizzava una compagna trans La Stampa

Allo studente delle medie sono stati ammanettati i polsi ... In queste ore, molti utenti del web, in Francia, si domandano se nella cura elettroshock a tutti i costi sia tollerabile anche un arresto ...Uno studente di 14 anni sospettato di aver bullizzato una compagna di scuola 14enne in un istituto di Alfortville, nella banlieue di ...