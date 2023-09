"Come vicini, amici, partner e alleati, non c'èche non possiamo raccogliere, così come ... Le altre tappe del viaggio inDopo il passaggio in Senato, Re Carlo visiterà insieme a Macron ...... Brigitte Macron, si sfidano giocando a ping - pong al Village Rugby di Saint - Denis, durante la prima visita di Stato della coppia reale britannica in. Festa degli sportivi attorno a Carlo ...

Francia, sfida a tennis tavolo tra Camilla e Brigitte Macron - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Video: Francia, sfida a tennis tavolo tra Camilla e Brigitte Macron Bresciaoggi

La regina britannica Camilla e la premie're dame francese, Brigitte Macron, si sfidano giocando a ping-pong al Village Rugby di Saint-Denis, durante la prima visita di Stato della coppia reale ...Il sovrano verde, primo monarca britannico della storia a parlare al Senato francese, lancia l’allarme sul climate change a poche ore dal rinvio degli ...