Forza Italia | prove di addio per Cattaneo | nella Lega | però | Centinaio gli sbarra la strada

(Di giovedì 21 settembre 2023) Una storia di parallele e traverse, una storia di strade che partono dal crocevia della politica pavese e si irradiano verso Roma. Sono i percorsi di Alessandroe Gian Marco, il primo sindaco e il leghista suo vice,giunta che ha governato Pavia dal 2009 al 2014. Dopo quell’esperienza, il forzista ha preso la via di Montecitorio,quella di Palazzo Madama, con alcune nomine governative. Entrambi sono stati capigruppo della propria Camera, ma le occasioni di incrocio politico sono state rare. Fino ad oggi. Open ha raccolto diverse indiscrezioni in Parlamento secondo cui il deputato distarebbe cercando di cambiare aria. Terminata l’era ronzulliana nel partito, perlo spazio di azione si è ridotto inesorabilmente. ...

Per gli ultimi sondaggi elettorali di Swg c'è poco interesse per le elezioni europee. Metà degli elettori potrebbe non andare a ...... di fatto, una nuova maggioranza, così come denunciamo da mesi, composta da 5 Consiglieri tra M5S e Primavera Sancataldese e 5 Consiglieri di centro destra, da Fdi alla Lega a, che in ...

Renzi: «Forza Italia ora abdica al garantismo, noi soli. Calenda Insegua Conte e Schlein» Corriere della Sera

Ennesima giravolta di Sguanci: ora torna in Italia Viva (ex Pd, un mese fa era passato a Forza Italia) FirenzeToday

È ora al 9,8%. Ancora in crisi è invece Forza Italia, che lascia sul terreno un altro 0,1% e va al 6,3%. Nel complesso le forze di governo salgono dello 0,4%. Non è il principale partito di ...tra il 2013 e il 2018, quando era a capo del Gruppo Parlamentare del Popolo delle Libertà, "avendo la disponibilità di somme di denaro giacenti" sul conto del partito presso una banca di "Palazzo ...