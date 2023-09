Formula 1 | la rivelazione di Leclerc sconvolge i tifosi | “Nel 2024 ”

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 21 settembre 2023)1, Charlessta parlando tantissimo in queste giornate così concitate: arriva l’ennesimante. Dopo lo straordinario Gran Premio di Singapore, la1 non si ferma e già nel prossimo finesettimana farà tappa a Suzuka. In Giappone, tutti aspettano l’immediata reazione della Red Bull. Verstappen è pronto per tornare a duellare per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.