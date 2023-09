Formazioni ufficiali Genk-Fiorentina | le scelte dei due allenatori

(Di giovedì 21 settembre 2023) Alle 18.45 andrà in scena la prima sfida del girone di Conference League tra. Ecco leAlle 18.45 andrà in scena la prima sfida del girone di Conference League tra. Ecco le4-4-2: Vandevoordt; Munoz, Sadick, McKenzie, Arteaga; El Khannous, Galarza, Heynen, Oyen; Zeqiri, Fadera.4-3-3: Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil.

Alle 18.45 andrà in scena la prima partita del girone di Europa League tra Sheriff e Roma. Ecco leEcco ledi Sheriff - Roma. Sheriff Tiraspol (4 - 3 - 3): Koval; Tovar, Kiki, Garananga, Artunduaga; Zohouri, Ademo, Fernandes; Ankeye, Talal, Ngom Mbekell. ...Commenta per primo Comincia la stagione europea per la Roma di Josè Mourinho che, alle 18.45, affronterà lo Sheriff Tiraspol (per la seconda volta consecutiva ai gironi della seconda massima ...

Real Madrid-Union Berlino, le formazioni ufficiali: Bonucci e Gosens titolari, c'è Modric TUTTO mercato WEB

Sono state ufficializzate la formazioni delle due gare di Europa League e Conference League che vedono coinvolte Roma e Fiorentina. SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Tovar, Kiki, Garananga, Artunduaga; ...Esordio europeo per la Roma dopo la finale persa contro il Siviglia. Mourinho dà una chance al giovane Svilar in porta. Difesa a tre composta da Mancini, Llorente e Ndicka. La coppia d'attacco sarà ...