Formazioni ufficiali Atalanta-Rakow Czestochowa | le scelte dei due allenatori

(Di giovedì 21 settembre 2023), ledei due tecnici per il match della prima giornata di Europa League Diramate ledi, match valido per la prima giornata dei gironi di Europa League.(3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere; Muriel, Lookman. Allenatore: Gasperini.(3-4-2-1): V.Kovacevic; Racovitan, A.Kovacevic, Rundic; Sorescu, Papanikolau, Berggren, Plavsic; Kochergin, Zwolinski, Yeboah. Allenatore: Szwarga.

Commenta per primo Atalanta (3 - 4 - 3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Muriel, Lookman. Rakow Czestochowa (3 - 4 - 3): V. Kovacevic; ...SHERIFF TIRASPOL - ROMASHERIFF TIRASPOL (4 - 3 - 3): Koval; Tovar, Garananga, Kiki, Artunduaga; Zahouri, Ademo, Fernandes; Ankeye, Talal, Ngom. All. Bordin ROMA (3 - 5 - 2): ...

L’Atalanta affronta i polacchi del Rakow in una sfida valida per la fase a gironi dell’Europa League, gara che precede il match di domenica contro il Cagliari. Vediamo le scelte di Gasperini e gli ...Formazioni ufficiali Atalanta-Rakow Czestochowa, le scelte dei due tecnici per il match della prima giornata di Europa League Diramate le formazioni ufficiali di Atalanta-Rakow Czestochowa, match vali ...