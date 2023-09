(Di giovedì 21 settembre 2023) L'edizionena di quest'anno ha voluto premiare i migliori scatti presentati in concorso dal 2017 al 2022: al primo posto Fabio Filomena per il suo scatto immortalato nel Parco Nazionale del ...

... selezionata per rappresentare l'all'edizione internazionale del contest. I primi tre - A ... a sentirsi coinvolti, sia per quanto concerne la salvaguardia delleche per quanto riguarda ...A commentare i numeri e le prospettive di un settore che fa dell'il primo esportatore ... Adolfo Urso, il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle, Francesco ...

Foreste d’Italia: le foto del "Best of the best" TGCOM

Un Cluster del Legno per l'Italia a vocazione forestale Metropolitano.it

A commentare i numeri e le prospettive di un settore che fa dell’Italia il primo esportatore mondiale sarà ... della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, il Ministro per le ...Nella serata di ieri un vasto incendio si è propagato tra le colline della frazione di Acquaficara, nel barcellonese. Oltre alle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo e di Messin ...