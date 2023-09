Foglie di noce | proprietà | benefici e usi in erboristeria

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’autunno è il periodo balsamico delledi, approfittiamo delle lorocurative, benefiche per usi esterni e interni! Scopriamone insieme tutte le loroe gli usi!di: leLedi, un tempo, erano un rimedio molto diffuso per risolvere parecchie problematiche. Con il decotto che se ne ottiene, le nostre nonne si prendevano cura dei capelli, medicavano eczemi e infezioni cutanee, tingevano i tessuti e alleviavano afte, gengiviti, tonsilliti. Detengono, infatti, conclamate e comprovateantinfiammatorie, astringenti e antimicotiche. Contengono flavonoidi, tannini, vitamina C, caroteni, olio essenziale, minerali e molte sostanze benefiche. Se applicate ...