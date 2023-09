(Di giovedì 21 settembre 2023) L'Europa ha ormai deciso un percorso verso la mobilità elettrica, ma molti chiedono un dietrofront, magari come avvenuto nel Regno Unito. Tuttavia, per Gianluca Di Loreto, partner di Bain & Company, il costo di unarischia di esserealto. Qualunque sia la normativa, l'industria ha già fatto delle scelte sulle quali non si potrà tornare indietro in modo sostenibile dal punto di vista economico. Anche per questo, la transizione deve considerare non solo aspetti ecologici, ma anche, se non soprattutto, i fondamentali economici, principalmente delle aziende dell'intera filiera. l'ora delle scelte. In tale contesto, Nicola Amati, docente del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino, ha sottolineato la situazione di aziende della filiera che si devono riconvertire in un arco temporale ...

Core Scientific's proprietary Minder®management software combines the Company's colocation expertise with data analytics to deliver maximum uptime , alerting, monitoring and management of ...Zelenskyj's peace plan at the United Nations General Assembly is no longer ten points but two: complete withdrawal of all Russian troops and military formations, including the Russian Black Sea, from the entire territory of Ukraine by 1991 borders; full return to Ukraine of control over the entire state border and exclusive economic zone in the Black Sea and the Sea of Azov, as well as ...

Eurekar, la forza di cambiare Fleet Magazine

LoJack con Safety Dashboard monitora i "comportamenti a rischio" Fleet Magazine

This was due to the Danish team mistakenly believing they needed to beat Emirates GBR in the final fleet race, when actually they just needed to hold their position. Can the Danish put in another ...Si allarga l'attività di LoJack Italia sul fronte delle flotte aziendali.