Fiorentina | solo 2-2 a Genk La doppietta di Ranieri non basta ai viola | salvati dal palo alla fine del recupero Pagelle

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ilsalva laall'ultimo secondo del. Che ha rischiato di essere ribaltata - e sarebbe stata una beffa atroce - dopo essere andata due volte in vantaggio con il bomber che non ti aspetti: Luca. Bravissimo a mettere in rete due cross di Biraghi dbandierina. Ilha preso ilcon Arocodare un istante prima del fischio finale. Parafrasando il cognome di Arocodare, sarebbe stata una beffa da "a-ricordare". Come un incubo. Il legno interno, per fortuna, ha evitato una sconfitta che sarebbe stata immeritata, certo. Ma certi rischi non si devono correre, nè in campionato, nè in Europa L'articolo proviene da Firenze Post.

