Fiorentina | Ranieri doppietta | 'La Nazionale? Un sogno | ma oggi ci è entrata la paura e potevamo perdere'

La doppietta di Luca Ranieri non basta alla Fiorentina per strappare il successo nella gara della prima giornata di Conference League . A Genk finisce ...

Doppietta per il difensore spezzino, Fiorentina raggiunta a pochi minuti dal traguardo. Ma al 95' ha rischia to di subire una beffa incredibile

Un brutto finale, che poteva chiudersi anche in maniera disastrosa per la Fiorentina in Conference League. I viola, volati per l’occasione in ...