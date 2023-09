Fiorentina | Ranieri | «Doppietta gioia immensa Nazionale? Sarebbe un super sogno»

(Di giovedì 21 settembre 2023) Luca, esterno della, ha parlato dopo il pareggio dei viola contro il Genk in Conference Lucaha così parlato a Sky Sport dopo Genk-. LE PAROLE – «Fare due gol è una, ma mi dispiace per il gol subito alla fine. Siamo rammaricati, però è questo il calcio. Abbiamo subito gol su un piazzato, eravamo anche posizionati bene. Poi quando subisci gol ti entra la paura e rischi anche di perdere.? Un, ma penso alla».

La doppietta di Luca Ranieri non basta alla Fiorentina per strappare il successo nella gara della prima giornata di Conference League . A Genk finisce ...

Nel post partita di Genk- Fiorentina , arrivano a Sky Sport le dichiarazioni di Luca Ranieri , autore della doppietta per i viola nel 2-2 in Belgio: ...

Pareggio all'85' per i belgi con McKenzie Finale sfortunato per la Fiorentina sul campo del Genk. Ai viola non basta no i due gol di Ranieri per ...

🔊 Ascolta l\'articolo Un finale sfortunato per la viola nonostante i due gol diLaha concluso la sua prima partita nella Conference League con un pareggio 2 - 2 contro il Genk. Nonostante i due gol di, la squadra viola non è riuscita a vincere in ...in gol al 7 : Biraghi pennella dalla bandierina perche, tutto solo sul secondo palo, di testa porta in vantaggio i viola. I pari del Genk però arriva poco dopo. Al 12 confusione ...

Conference League, Genk-Fiorentina 2-2: Ranieri non basta ad Italiano - Sportmediaset Sport Mediaset

La doppietta di Ranieri non basta: Fiorentina raggiunta due volte dal Genk La Gazzetta dello Sport

