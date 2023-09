Fiorentina | Italiano | “Non è stato semplice | ci prendiamo il punto È un risultato positivo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 settembre 2023) Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il Genk nel match del debutto in Conference League. “Abbiamo avuto occasioni importanti per chiuderla, ma qui non è, abbiamo giocato contro una squadra che ha ritmo e pressa molto bene. Ciile partiamo con uncomunque”. Il tecnico dellaha poi continuando parlando delle condizioni di Nico Gonzalez. “Non so di preciso cos’abbia. Sentiva un male atroce all’addome e ha chiesto il cambio, speriamo non sia nulla di grave. E’ molto importante per noi. Jack Bonaventura? Ci permette di variare molto il nostro modo di giocare, oggi ho messo al suo posto Arthur per avere più palleggio e uscire meglio dalle loro pressioni. Tutti i ...