Fiorentina | Arthur | “Penso solo ai viola | ma rispetto la Juventus”

(4 - 3 - 3) : Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi;, Mandragora, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil.(4 - 3 - 3): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi;, Mandragora, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil.

Calamai a TMW Radio: "La Fiorentina pensava di poter costruire intorno ad Arthur, ma Italiano l'ha... Tutto Juve

Arthur Melo si è raccontato ad AS tra passato, presente e futuro. Focus sulla Fiorentina e uno sguardo al futuro con la grande ambizione Juventus Arthur Melo, centrocampista della… Leggi ...Arthur, in un’intervista rilasciata ad AS, ha parlato anche del possibile ritorno alla Juve dopo il prestito. ARTHUR – «Se mi vedo in grado di tornare alla Juve Sicuramente sì. Ora ho la testa concen ...