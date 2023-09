Fiorentina | Arthur | «Mai stato così bene | ma c’è sempre la Juve»

(Di giovedì 21 settembre 2023)Melo, centrocampista della, ha parlato del suo arrivo a Firenze e degli obiettivi stagionaliMelo, centrocampista della, ha parlato ad AS.– «Tornare in Brasile è un sogno. Ma la verità è che da quando sono arrivato a Firenze mi sono adattato molto. Prima di venire ho parlato con Italiano, mi ha detto come voleva che la squadra giocasse eè. Quindi tutto perfetto. Il segreto è la preparazione, ho avuto momenti difficili, ma ho continuato a lavorare e ora arriva il bello. Lavora, lavora, lavora e ora è il momento di divertirsi. Quando è iniziato il campionato mi sentivo moltofisicamente e mentalmente, mi sono adattato velocemente alla. Ho fatto un ottimo ...

'Ho fatto una buona scelta nel venire qui', racconta il brasiliano FIRENZE (ITALPRESS) - 'Tornare in Brasile è un sogno ma la verità è che a ...Al quinto posto a pari merito in campionato, in virtù di due vittorie, un pareggio e una sconfitta, la Fiorentina agli ordini di Vincenzo ... a meno che non decida di tornare al 4-3-3 inserendo in ...