Fiorentina | allarme punte | col Genk è pareggio grazie alla doppietta del difensore Ranieri

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 settembre 2023) Un brutto finale, che poteva chiudersi anche in maniera disastrosa per lain Conference League. I viola, volati per l’occasione in Belgio, in casa delsbattono infatti sul 2-2. La gara si era messa anche bene per i ragazzi di Vincenzo Italiano, che dopo appena 7? minuti da schema d’angolo trovano il gol del vantaggio,a Luca. Inutile il tentativo, goffo, di parata da parte di Vandevoordt, la viola passa in vantaggio. Dura pochissimo però, appena 5 minuti, perché poco dopo è Andi Zeqiri a riportare tutto in parità. Altri 10? minuti e ancora da schema di calcio d’angolo, Lucainsacca per lapersonale, ovviamente la prima in carriera. All’intervallo è 1-2. Un secondo tempo in chiaroscuro per la viola, che abbasa di molto il baricentro, ...