Fiorella Mannoia sta male | slitta al 2024 il concerto all’Arena di Verona | «Spero di darvi presto buone notizie»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 21 settembre 2023) Salta ildiper motivi di salute che impediscono all’artista di prendervi parte. Una Nessuna Centomila – in Arena, programmato per il prossimo 26 settembredi, viene così rimandato al. La nuova data verrà comunicata al più. «Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un’ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music Awards», ha spiegato, direttrice artistica dell’evento. Le parole disulla sua ernia al disco La cantante 69enne ha spiegato: «Certamente per diversi giorni, mi sarà impossibile ...