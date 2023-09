Finge il suicidio con una lettera a moglie e figli | Chi l' ha visto lo ritrova in Grecia

Leggi su today

(Di giovedì 21 settembre 2023) "È arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno questo ultimo passo per risparmiarvi il dolore di un funerale". Scriveva così Adamo Guerra in una serie di lettere alla famiglia a cui preannunciava un. Era poi sparito per dieci anni, un fantasma fino alla sera del 20...