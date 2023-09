Fine settimana all' insegna del maltempo e calo delle temperature

Leggi su agi

(Di giovedì 21 settembre 2023) AGI - Prima fase perturbata in azione sulla nostra Penisola con acquazzoni e temporali al Nord e anche lungo le regioni tirreniche. Confermata tra venerdì e sabato un secondo impulso instabile con precipitazioni che interesseranno un pò tutta l'Italia. Il prossimo weekend sarà dunque all'dell'instabilità prima al Centro-Nord e poi sulle regioni del Sud quando da domenica inizierà a isolarsi una goccia fredda tra Italia e Balcani. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per la prima parte della prossimadi poco sotto media e condizioni meteo instabili sulle regioni meridionali. Un vasto anticiclone in espansione sull'Europa porterà invece maggiore stabilità al Nord Italia conin generale rialzo. Ecco in dettaglio le previsioni per oggi: - Al Nord - Al ...