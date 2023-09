Femminicidio nel padovano Si costituisce il compagno

(Di giovedì 21 settembre 2023) Una donna di 56 anni di origine romena è stata uccisa nella sua casa a Tombolo, nel. Le autorità locali, guidate dai carabinieri di Padova, hanno già individuato un possibile sospettato per questo terribile atto. Un magistrato è in arrivo sul luogo del crimine per condurre le indagini. Al momento, non disponiamo di dettagli sulla modalità con cui la donna è stata uccisa. Tuttavia, un uomo si è presentato volontariamente alle autorità, dichiarandosi colpevole dell'omicidio. Il presunto autore dell'atto è un uomo di 49 anni di nazionalità marocchina, e sembra che avesse una relazione sentimentale con la vittima. Ha informato i carabinieri di Tombolo che aveva commesso l'omicidio poco prima ai danni della donna di 56 anni.

Il presunto autore dell'omicidio della donna di 56 anni, trovata morta suo appartamento a Tombolo (Padova), si è costituito ai carabinieri. Si tratta di un marocchino di 49 anni. Secondo quanto si è appreso, sembrerebbe che l'uomo fosse legato sentimentalmente alla ...

Come emerge dalla ricerca sul femminicidio della «Casa delle donne per non subire violenza» di Bologna, l’andamento generale dei femminicidi tra il 2005 e il 2020 è in crescita. Solo nel 2005 e nel ...La vittima è una 56enne di origini romene, trovata senza vita in un appartamento a Tombolo, in provincia di Padova. Il presunto autore, un marocchino di 49 anni, si è andato a costituire dai carabinie ...