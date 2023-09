Fedifrago e defenestrato Sul ministro Qin cala l’ascia morale di Xi

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 settembre 2023) Nel pieno dell’estate di quest’anno ildegli Esteri cinese Qin Gang è scomparso d’improvviso dalle scene, venendo rimpiazzato dopo poche settimane dal suo predecessore Wang Yi. In quel momento, il governo cinese aveva giustificato tanto la sparizione dalle scene quanto la rimozione di Qin con dei fantomatici “problemi di salute”. Ma la realtà, come sospettato da molti, era ben diversa. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, alcuni esponenti di alto rango della struttura governativa cinese (governatori provinciali e ministri) sarebbero stati informati già in agosto dei risultati delle indagini portate avanti dal Partito, indagini che avrebbero portato alla rimozione di Qin a causa di “questioni legate allo stile di vita”. Nello specifico, il politico cinese avrebbe intrattenuto una relazione extra-coniugale durante la sua permanenza a Washington, in ...