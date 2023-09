“Fatti meno canne” | l’ex sardina Santori ridicolizzato in aula

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 settembre – La replica del deputato Lega Francesco Bruzzone a Mattia, che giorni fa aveva paragonato il pesto alla genovese alla cannabis non si è fatta attendere: l’esponente del Carroccio in Liguria, ha risposto per le rime alla provocazione lanciata alcuni giorni fa dalcapo. Pesto allaLa scorsa settimana Mattia, oggi consigliere comunale del Pd a Bologna, si era presentato in sede di consiglio portando con sé un vasetto di pesto e uno di infiorescenze di canapa. Il suo intervento era stato una vera e propria provocazione. “Entrambe le aziende che producono questi vasetti possiedono la partita Iva, pagano le tasse e i dipendenti, rischiano capitale proprio. Entrambe sono energivore, pagano le bollette e si misurano con il mercato internazionale”, ...