Fantacalcio Serie A | giornata 5 | la top 11 delle sorprese da schierare

(Di giovedì 21 settembre 2023) Non si ferma il grande calcio. Dopo la prima settimana con gli impegni settimanali torna subito laA e con lei anche il. Anche questa settimana la redazione di 11contro11 vi fornirà la top 11dain questa5 di. Prima di passare ai nomi ecco le partite di questo turno diA. Si inizia venerdì con Salernitana-Frosinone e Lecce-Genoa. Il sabato giocano tante big: il Milan sfida il Verona, la Juventus il Sassuolo mentre la Lazio ospiterà il Monza. Domenica ricca di match a partire da Empoli-Inter12:30, nel pomeriggio invece andranno in scena Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina. Si conclude con Bologna-Napoli e Torino-Roma.A, ...

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 5° giornata di Serie A: Sommer tra i pali; in avanti Lautaro, Giroud e Nico Gonzalez ...Consigli fantacalcio - In vista della 5^ giornata di Serie A, fate attenzione a cinque giocatori che potrebbero far bene: sono da rilanciare al fantacalcio ...