(Di giovedì 21 settembre 2023) Dopo la richiesta diavanzata dalla procura di Vicenza per l'omicidio colposo, ladi, con gli avvocati Marco Antonio Dal Ben ed Elisa Baldaccini, ha depositato un ...

Dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Vicenza per l'omicidio colposo, ladiMerlo, con gli avvocati Marco Antonio Dal Ben ed Elisa Baldaccini, ha depositato un corposo documento di opposizione alla decisione del pm Jacopo Augusto Corno, secondo il quale la ......6 milioni di euro per diritti sociali, politiche sociali e, oltre 290 milioni di euro per ...dei Conti è una buona notizia e riconosce una volta di più il lavoro svolto dal presidente...

Famiglia di Michele Merlo si oppone ad archiviazione medico Agenzia ANSA

"Tutto in famiglia", revocata la sorveglianza speciale al presunto ... Calabria 7

VICENZA - Dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Vicenza per l'omicidio colposo, la famiglia di Michele Merlo, con gli avvocati Marco Antonio Dal Ben ed Elisa Baldaccini, ha ...Dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Vicenza per l'omicidio colposo, la famiglia di Michele Merlo, con gli avvocati Marco Antonio Dal Ben ed Elisa Baldaccini, ha depositato un ...