Famalicao – Arouca – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ilaffronta l’all’Estadio Municipal devenerdì 22 settembresera, dando il via all’ultimo turno di Primeira Liga. In questa fase iniziale della stagione, i padroni di casa sono settimi in classifica, mentre gli ospiti sono all’11° posto. Il calcio di inizio diè previsto alle 21:15 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlsi è classificato ottavo nella Primeira Liga la scorsa stagione, quindi si trova più o meno dove ci si aspettava che fosse in classifica dopo cinque partite, avendo raccolto un totale di otto punti. Il Vila Nova ha iniziato la stagione in grande stile, ottenendo una vittoria shock per 2-1 in trasferta ...