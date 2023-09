Fabrizio Corona sta per tornare libero | fissata la fine della pena con la «liberazione anticipata»

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 settembre 2023) Si avvicina il giornolibertà per, dopo aver scontato negli ultimi 10 anni varie condanne. L’ex agente fotografico era stato arrestato a gennaio 2013 in esecuzione delle condanne definitive, tra cui quelle per i casi dei foto-ricatti ai danni dell’ex calciatore David Trezeguet. Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 settembretornerà, come ha annunciato oggi la procura generale. In alternativa al carcere,da tempo era in affidamento terapeutico. Difeso dall’avvocato Ivano Chiesa, il Tribunale di Sorveglianza aveva concesso all’ex paparazzo la «» lo scorso 23 settembre. Si tratta di uno “sconto” di 45 giorni per ogni sei mesi di. Una ...