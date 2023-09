Fa credere di essersi suicidato 10 anni fa | Chi L’Ha Visto? lo ritrova in Grecia | vivo e vegeto La ex moglie sconvolta | “Non è un uomo”

(Di giovedì 21 settembre 2023) Se qualcuno si domandasse come mai Chi? è così amato, ecco una storia che spiega una delle tante motivazioni che rendono il programma un classico della televisione italiana, con spettatori affezionati e una share che non conosce crisi. La storia: è il 2013 quando Adamo scompare. Precisamente il 7 luglio. Fa il rappresentante di casalinghi, Adamo, e vive a Imola. Le tre lettere che lascia ai familiari parlano chiaro: pensa al suicidio, parla di problemi economici. Il 16 luglio i carabinieri trovano la macchina dell’ad Ancora: è salito in un traghetto per Petrasso, dicono le indagini. “Ciao mamma e papà, non avrei mai voluto farvi del male, ma purtroppo è andata sempre male e adesso è arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno quest’ultimo passo, per risparmiarvi almeno il dolore del funerale. Mi ...

...subito a chiarire di aver tirato fuori questo elenco solo per far capire a tutti di non... visto che tutti hanno confessato diche non sia interessato alla dama, la quale giorni fa ha ...... ovvero persone in cui nessuno voleva. E poi ha ammesso disentita così in passato poiché, dopo la laurea a Roma in Scienze della comunicazione, si è sentita rifiutata perché nessuno ...

Fa credere di essersi suicidato 10 anni fa, Chi L’Ha Visto lo ritrova in Grecia, vivo e vegeto Il Fatto Quotidiano

Netturbino violentatore, le chat con la vittima viterbese: «Mi hai drogata» ilmessaggero.it

«Io ancora non capisco come sono andata fuori di testa. Altrimenti sarebbe finita con l’aperitivo, lo sai sì». La vittima viterbese di Ubaldo Manuali, ...