F1 su TV8 | programma GP Giappone 2023 | orari gratis e in chiaro | programma differite

(Di giovedì 21 settembre 2023) Dalle latitudini equatoriali di Singapore, la Formula Uno si sposta in lidi decisamente più temperati, restando però sempre in Estremo Oriente. Domenica 24 settembre assisteremo alla 37ma edizione iridata del Gran Premio del. L’appuntamento nipponico ha fatto estemporaneamente capolino in calendario a metà anni ’70, diventando poi tappa fissa a cominciare dal 1987. Si è quasi sempre corso a Suzuka. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai bienni 1976-1977 e 2007-2008, quando si è invece gareggiato al Fuji. L’autodromo di proprietà della Honda è situato sulle colline che sovrastano le coste occidentali della Baia di Ise. La metropoli di riferimento è Nagoya, circa 50 km a est. La capitale Tokyo dista invece circa 250 km in linea d’aria, sempre in direzione orientale. La pista misura 5,8 km e ha la particolarità di avere un disegno “a otto”. Rimasta sempre ...