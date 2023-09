F1 in tv | GP Giappone 2023 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Salutata Singapore, prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno. Tutto è pronto, infatti, per il fine settimana del Gran Premio del, sedicesimo appuntamento della stagione. Si correrà, come tradizione, sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka, per una tappa imprescindibile del calendario. Si arriva nella terra del Sol Levante dopo l’emozionante weekend di Singapore, che ha emesso due verdetti. La striscia di successi di Max Verstappen e della Red Bull si è interrotta, dato che è stato Carlos Sainz a salire sul gradino più alto del podio, spezzando il tabù della Ferrari, che non vinceva dal lontano 10 luglio 2022. Sulla carta la pista nipponica sembra ideale per far tornare a dettare legge alle Red Bull, con Max Verstappen che farà di tutto per tornare al successo. Alle sue spalle il consueto grande equilibrio ...