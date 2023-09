F1 GP Giappone 2023 | prove libere stanotte e domani mattina in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ledel Gran Premio dela Suzuka di F1 saranno visibiliin tv: ecco di seguito le informazioni sul, l’e ladelle due sessioni del sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Orari decisamente rivoluzionati quelli di FP1 e FP2, c’è un fusomolto importante col paese nipponico e per questo motivo dovremo fare le ore piccole per seguire tutto. Le1 si terranno alle ore 04.30 di(notte tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre), poi sarà il momento delle2 alle ore 08 della ...

Dalle latitudini equatoriali di Singapore, la Formula Uno si sposta in lidi decisamente più temperati, restando però sempre in Estremo Oriente. ...

Dopo il capolavoro tattico di Sainz a Marina Bay, si arriva sul circuito di Suzuka, per il Gp del Giappone (22-23-24 settembre: su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su Now). Dopo la delusione ...Il Motomondiale arriva in India: si correrà sul circuito di Buddh per la prima volta. Via alle libere venerdì, domenica alle 12 la gara ...