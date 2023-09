F1 | Frederic Vasseur | “A Suzuka capiremo il nostro livello Puntiamo al secondo posto dei costruttori”

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il GP di Singapore è già un ricordo e in casa Ferrari si deve fare i conti con un nuovo weekend dopo quello felice a Marina Bay. La vittoria dello spagnolo Carlos Sainz è stata una scossa per tutto l’ambiente ed è stata la conferma della bontà del lavoro svolto a Maranello. Tuttavia, le condizioni del fine-settimana asiatico erano molto particolari ed è da capire fino a che punto la Rossa sia cresciuta e la pista abbia aiutato. Per togliersi i dubbi, ci si prepara ad affrontare l’appuntamento di(Giappone) su uno dei circuiti più iconici, dove il rendimento della monodeve essere tale da avere un’ottima resa sia in termini di efficienza che di deportanza. Con curiosità si vivrà la tre-giorni e l’obiettivo della scuderia di Maranello sarà quello di dar seguito a quanto visto nelle ultime apparizioni. L’ha fatto capire ai microfoni dei media ...

Ferrari e il 'qualcosa di speciale' 'Dovremo fare qualcosa di speciale per battere la Mercedes in classifica Costruttori' . Dopo la pausa estiva il team principal della Ferrariaveva sottolineato che recuperare una cinquantina di punti alla compagine di Brackley non sarebbe stato affatto facile per il Cavallino. A Zandvoort, poi, il rientro dalle vacanze è ...Il team principal della Ferrari, Frédéric, commenta la nuova sfida: "Abbiamo messo subito in archivio Singapore per concentrarci sul Gran Premio del Giappone, una delle corse più affascinanti ...

Tra questi, Stefano Domenicali e il boss della Ferrari Frederic Vasseur. Tra questi c'erano Stefano Domenicali e il capo del team Ferrari Frederic Vasseur, ma anche i quattro piloti della scuderia Red ...Frédéric Vasseur si è proiettato sul weekend del GP del Giappone, dove la Ferrari introdurrà l'ultimo aggiornamento importante del 2023.