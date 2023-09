Expo 2030 | Gualtieri | ' a New York attenzione a candidatura Roma'

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine di un evento alla stazione Eur Magliana, parlando della sua recente missione a New York a sostegno della candidatura di Roma a. "...Attualmente Virginia Raggi è consigliere comunale a Roma e, nel febbraio 2022, è stata eletta presidente della commissione speciale per la candidatura di Roma a ospitare l'. In più Raggi è ...

Expo 2030, missione del Comitato Promotore in Polonia Agenzia ANSA

Expo 2030, la missione di Rocca e Gualtieri a New York per promuovere la candidatura di Roma Corriere Roma

"Abbiamo riscontrato una grande attenzione e un valido riconoscimento nei confronti della qualità della nostra candidatura". (ANSA) ...La ministra del Turismo è volata a Macao dove è in corso il Global Tourism Economy Forum: Open Meraviglia «E’ piaciuto ovunque, ma non in Italia perché l’ho fatto io» ...