Evacuata la sede del ministero dell’Ambiente a Roma per un sospetto pacco bomba | ma all’interno c’erano dei pasticcini

(Di giovedì 21 settembre 2023) Falso allarme nel pomeriggio nelladele della Sicurezza energetica di via Cristoforo Colombo a. I vigilantes hanno inizialmente ritenutounrecapitato nel pomeriggio dando così il via ad un’evacuazione portando i dipendenti dei primi due piani che sono usciti dal palazzo e facendo intervenire sul posto i carabinieri della compagniaEur. In seguito alle verifiche però, è emerso che nelsolo deirecapitati proprio direttamente da una pasticceria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

