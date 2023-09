Europei ciclismo | Italia oro nella staffetta mista | ' Le ragazze hanno salvato tutto'

Nella seconda giornata deglidiche si stanno svolgendo nella provincia di Drenthe, in Olanda, gli azzurri della cronostaffetta mista junior vincono l'oro confermando il titolo dello scorso anno imponendosi sui ...Attimi di terrore aglidi. Durante la prova a cronometro lo svizzero Stefan Kung (campione del mondo ed europeo di inseguimento individuale su pista nel 2015), è stato protagonista di una brutta caduta, ...

La terribile caduta di Kung agli Europei di ciclismo in Olanda: salvato dal casco Corriere TV

Marlen Reusser è la donna degli Europei di ciclismo. Per il terzo anno consecutivo la campionessa svizzera ha conquistato la medaglia d'oro nella prova a cronometro della rassegna continentale, che si ...Tutto pronto per la prova in linea maschile degli Europei di ciclismo su strada: la gara più attesa del week-end, in programma domenica 24 settembre. Sfida nei Paesi Bassi: partenza da Assen ed arrivo ...