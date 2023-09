Esempi virtuosi oltre confine ed indicazionisono stati il focus dell'intervento dell'Avv. ... Coordinati da Alberto Orioli , sono intervenuti Olga Lo(People Lead, Labor Relations Italy, ...... Virginia Raggi potrebbe essere una dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioniche si terranno a giugno 2024: l'ultima parola però spetterà a Giuseppe. Articolo originale ...

Europee, Conte: “Dialogo con i Verdi, ma la guerra è un grosso tema di confronto” Il Fatto Quotidiano

Lampedusa, Conte: «Meloni poco chiara e trasparente in Europa» Corriere TV

L’errore esiziale del governo Meloni è stato quello di usare il Mes come arma di pressione sulle altre partite in corse ...Milano, 21 set. (askanews) – Giuseppe Conte respinge con forza ogni accostamento a Giorgia Meloni e alla destra in tema di immigrazione e ribadisce che i governi del Pd “accoglievano in maniera ...